Il mercato del second-hand | quando l’etica e il risparmio diventano un lusso

Il mercato dell’usato sta vivendo una crescita significativa, combinando praticità e sostenibilità. Oggi, scegliere articoli di seconda mano non è più solo una questione di risparmio, ma anche di attenzione all’ambiente e all’etica. Questo cambiamento riflette un nuovo modo di consumare, più consapevole e responsabile, che valorizza il riuso e riduce l’impatto ambientale. Un approccio che sta trasformando il settore e le abitudini di molti consumatori.

Fino a pochi anni fa, varcare la soglia di un mercatino dell'usato era un gesto legato alla necessità economica. Non mancavano, anche allora, eccezioni per chi, invece, era appassionato del mondo vintage. Più che una scelta etica, volta a dare una seconda vita a un capo d'abbigliamento, era una scelta destinata al risparmio. Oggi, quegli stessi scaffali sono diventati terreno fertile per professionisti e influencer alla spasmodica ricerca del "capo d'archivio" perfetto. Il second-hand, nato come forma di opposizione al fast-fashion e simbolo di inclusività, ora è diventato il suo contrario: un nuovo modello che alimenta l'esclusività.

