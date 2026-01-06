Il Mattino | Napoli assalto a Chiesa e Goretzka

Nel mercato di gennaio, il Napoli si trova a dover affrontare scelte importanti legate alle condizioni fisiche dei propri giocatori. Le recenti notizie riguardanti Chiesa e Goretzka evidenziano come gli investimenti e le strategie di rafforzamento siano influenzati anche dalla disponibilità e dallo stato di salute del team. La gestione di questi aspetti è cruciale per programmare al meglio le prossime mosse in vista del prosieguo della stagione.

Il mercato di gennaio del Napoli è legato a doppio filo alle cartelle cliniche. Più che alle occasioni, alle opportunità o ai desideri, tutto ruota attorno ai tempi di recupero di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Se le diagnosi dovessero confermare un rientro lento e incerto, il direttore sportivo Giovanni Manna non si limiterà a completare l'organico, ma sarà costretto a intervenire in modo profondo, rimpiazzando due pilastri del progetto di Antonio Conte. Un quadro delineato da Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, che racconta di una sessione di riparazione potenzialmente imponente.

