Il Manchester United ha disintegrato pure Amorim

Nel preciso momento in cui Ruben Amorim si siede sulla poltrona della sala stampa di Elland Road, il suo «Hi guys» rivolto ai giornalisti sembra il classico saluto di quell’amico che non vuole salutarti, non vuole sapere come stai, non si interessa dei tuoi gatti o di quello che hai mangiato a pranzo, vuole solo dirti quanto è stata brutta la sua giornata. La sua faccia non tradisce chissà quale turbamento, ma già nelle sue parole si coglie il senso di fastidio che prova nel sedersi davanti ai giornalisti in quel momento. In quel momento il Manchester United è appena uscito dal campo del Leeds con un pareggio anche abbastanza casuale e lo stesso Amorim sembra complessivamente contento della partita, elogia i suoi attaccanti e difende genuinamente la scelta di cedere Hojlund per prendere Sesko – anche se, va detto, sarebbe stato il contrario – ma lo fa sempre con un tono dimesso, sospira spesso, si tocca la barba e poi deflagra definitivamente quando uno dei giornalisti gli chiede del mercato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il Manchester United ha disintegrato pure Amorim Leggi anche: L’anno di Ruben Amorim al Manchester United: ha fatto tornare la speranza (Guardian) Leggi anche: Il Manchester United esonera Ruben Amorim La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Amorim sbotta col ds del Manchester United e viene immediatamente licenziato (nelle aziende dev’essere chiaro chi comanda) - Ruben Amorim esonerato dal Manchester United per tensioni con la dirigenza e risultati deludenti nonostante grandi investiment ... ilnapolista.it

Manchester United, cosa c'è dietro l'esonero di Amorim: paga il duro attacco alla dirigenza di ieri - Più dei risultati, sulla decisione del Manchester United di esonerare Ruben Amorim hanno pesato i rapporti, ormai a zero, e le critiche pubbliche. tuttomercatoweb.com

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore - Oltre a risultati giudicati scadenti dalla dirigenza del Manchester United, dietro l'esonero di Ruben Amorim ci sarebbe però anche altro. msn.com

Come riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha esonerato Rubén Amorim. - facebook.com facebook

#ManchesterUnited, il vero motivo dell'esonero di #Amorim x.com

