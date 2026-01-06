Il Manchester City conferma la natura dell’infortunio di Josko Gvardiol
Il Manchester City ha ufficializzato l’infortunio di Josko Gvardiol, confermando la natura della lesione. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per i tifosi e gli analisti, in considerazione dell’impatto che l’assenza del difensore croato potrà avere sulla squadra. La redazione di JustCalcio.com vi terrà aggiornati sugli sviluppi e sul ritorno in campo di Gvardiol.
2026-01-05 23:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: È un grosso passo indietro per Pep Guardiola. Il difensore del Manchester City Josko Gvardiol sarà sottoposto a un intervento chirurgico dopo che il club ha confermato che avrà bisogno di un intervento chirurgico per un infortunio subito contro il Chelsea. Il City ha annunciato lunedì che Gvardiol ha subito una frattura tibiale nel pareggio per 1-1 contro i Blues, un risultato che li ha lasciati a sei punti dalla capolista Arsenal. Non è chiaro per quanto tempo Gvardiol dovrà restare in disparte, con la dichiarazione del City che in parte recita: “Il difensore verrà operato entro questa settimana e la valutazione rimane in corso per accertare l’intera entità dell’infortunio e la prognosi prevista”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Brutte notizie per il Manchester City: durante il match contro il Chelsea, Joško Gvardiol ha rimediato la rottura della tibia e rischia di aver terminato così la stagione Il difensore croato si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni
