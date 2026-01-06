Il maltempo sferza Roma esondato l’Aniene | allerta rossa
Il maltempo ha colpito Roma, causando forti disagi e l’esondazione del fiume Aniene in periferia. Le intense precipitazioni, unite a neve e vento, hanno portato a allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della città. La situazione rimane sotto osservazione, con l’allerta rossa attiva per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare eventuali sviluppi.
Roma, 6 gennaio 2026 – Neve, ghiaccio, vento e piogge torrenziali che hanno creato forti disagi al traffico e ingrossato i fiumi, tanto che a Roma l’Aniene è esondato in periferia allagando diverse strade del quartiere Tiburtino. Decretata l’ allerta rossa per le zone interessate dal bacino In particolare il Fosso di Pratolungo, affluente dell’Aniene, è esondato in più punti nel settore di Via Tiburtina tra il Raccordo Anulare e Via di Tor Cervara. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, il personale e i volontari della Protezione Civile, e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno stabilito le opportune deviazioni del traffico veicolare e le interdizioni necessarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
