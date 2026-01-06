Il maltempo non molla il casertano | prorogata l' allerta meteo

Il maltempo continua a interessare il casertano, con condizioni atmosferiche in peggioramento. La Protezione Civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo di colore giallo, estendendo la durata dell’avviso in seguito alle nuove valutazioni del Centro Funzionale. Questa decisione mira a garantire la sicurezza della popolazione e a monitorare attentamente la situazione, che resta soggetta a cambiamenti legati alle perturbazioni in corso.

Peggiorano le condizioni meteo e la Protezione Civile regionale proroga l'allerta di colore Giallo. Infatti, in considerazione dell'evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, è stato prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta.

Maltempo, famiglia rischia di affogare in auto: pompieri salvano neonato e bimbo di un anno nel Casertano - I vigili del fuoco salvano un neonato e un bimbo di un anno dalle auto dove erano intrappolati con le loro famiglie a causa delle strade allagate. fanpage.it

