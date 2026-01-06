Il maltempo non ferma né Befana né bambini | grande festa al Porto turistico con la simpatica nonnina FOTO

Nonostante il maltempo, la tradizionale festa della Befana al Porto turistico di Pescara ha attirato bambini e famiglie desiderosi di condividere un momento di allegria. La simpatica nonnina, nonostante la stanchezza e il freddo, ha portato regali e sorriso ai più piccoli, confermando l’importanza di preservare la tradizione anche in giornate meno favorevoli. Un’occasione di convivialità che unisce comunità e spirito festivo.

Il maltempo non ferma la Befana. Ma in Paese cambia la ‘location’ - Il maltempo non ferma la Befana, ma costringe il Comune di Riccione a rivedere il programma della festa. msn.com

Viterbo – Il maltempo ferma la Befana, iniziative rimandate al 10 gennaio - Stop per la Befana del 115 e la Calza più lunga del mondo torneranno il 10 gennaio VITERBO - etrurianews.it

PIOGGIA E VENTO NON FERMANO LA RUSPADINA DELLA BEFANA: SUCCESSO PER LA 24ª EDIZIONE Il maltempo non ferma la passione delle due ruote Ventiquattro edizioni e una tradizione che non conosce soste. Nemmeno la pioggia e il vento sono r - facebook.com facebook

