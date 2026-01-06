Il maltempo non ferma né Befana né bambini | grande festa al Porto turistico con la simpatica nonnina FOTO

Nonostante il maltempo, la tradizionale festa della Befana al Porto turistico di Pescara ha attirato bambini e famiglie desiderosi di condividere un momento di allegria. La simpatica nonnina, nonostante la stanchezza e il freddo, ha portato regali e sorriso ai più piccoli, confermando l’importanza di preservare la tradizione anche in giornate meno favorevoli. Un’occasione di convivialità che unisce comunità e spirito festivo.

“Bambini siete bellissimi. Vi ho portato tanti regali, sono stanca e infreddolita ma volevo esserci, qui a Pescara. A voi e alle vostre famiglie, auguro un buon 2026 e spero in un mondo pieno di pace”. Queste le parole che la Befana, arrivata via mare al Porto turistico, ha rivolto ai tanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

