Il dibattito sulla libertà di stampa torna al centro dell’attenzione politica con le recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle. Mentre il M5S critica l’atteggiamento del partito di governo, che avrebbe dimenticato il ruolo di Sangiuliano, si evidenzia ancora una volta come le tensioni tra le forze politiche influenzino il confronto sulla libertà di informazione in Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ipocrisia allo stato puro: questo sono gli attacchi di Fratelli d’Italia al Movimento 5 Stelle sulla liberta’ di stampa. Gli esponenti del partito della premier Meloni si improvvisano difensori della liberta’ di espressione soltanto quando questa permette di gettare fango su chi non la pensa come loro, ma la verita’ e’ che sono allergici al giornalismo d’inchiesta e lo hanno dimostrato piu’ volte, dal momento che sono campioni di querele ai danni di Report e di altri organi di stampa colpevoli soltanto di fare il loro lavoro. Per non parlare del caso di Gennaro Sangiuliano, che pur di nascondere la verita’ ha denunciato il portale Anteprima24, portando all’iscrizione nel registro degli indagati del giornalista Carlo Tarallo, che aveva firmato un pezzo che riguardava proprio l’ex ministro e la moglie, e al quale va nuovamente tutta la nostra solidarieta’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il M5S attacca: “FdI a difesa della stampa: Dimenticano Sangiuliano…”

Leggi anche: Meloni attacca il M5S in Senato: “Ieri liste di proscrizione, oggi paladini della libertà di stampa”

Leggi anche: Ricciardi (M5s) attacca FdI in Aula: “I veri antisemiti siete voi, il vostro capogruppo con la svastica” – Video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ricciardi (M5s) attacca FdI in Aula: “I veri antisemiti siete voi, il vostro capogruppo con la svastica” – Video; Manovra, bagarre in Aula: Fdi attacca su Hannoun. La sinistra: ostruzionismo; Rai. Montaruli (FdI): Da M5S ipocrita attacco a Cerno, libertà informazione è inviolabile; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «RAI, SPERANZON (FDI): DA M5S DOPPIOPESISMO, LIBERTÀ STAMPA VA DIFESA SEMPRE.

M5S, attacco a Tommaso Cerno: scoppia il caso Report e dossieraggi in Rai - La polemica esplode in Commissione Vigilanza Rai dopo le dichiarazioni di Dolores Bevilacqua, che contesta il ruolo di Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale e collaboratore Rai. msn.com