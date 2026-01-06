Il Leone di marmo sfregiato a Monza Caccia ai vandali di Capodanno Pilotto denuncia | Atto irrispettoso
Il Leone di marmo del Ponte dei Leoni a Monza è stato vandalizzato durante le festività di Capodanno, con il danneggiamento di parte della statua. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno tra cittadini e istituzioni, che condannano l’atto considerandolo irrispettoso nei confronti di un simbolo storico della città. Le autorità avviano le indagini per identificare i responsabili di questo atto di vandalismo.
Uno sfregio che ha colpito al cuore la città. Il danneggiamento di una delle quattro sculture del Ponte dei Leoni, uno dei simboli di Monza, sta facendo sempre più rumore tra istituzioni e cittadini, profondamente colpiti dall’aver ritrovato il naso e parte del muso della statua leonina spaccati, come una spiacevole sorpresa dopo il Capodanno. Un gesto che ha immediatamente sollevato proteste e sconcerto, per cui sta già intervenendo l’amministrazione comunale. L’episodio è ancora da chiarire, ma l’ipotesi più accreditata è che il danneggiamento sia avvenuto nella notte di Capodanno, forse a causa dell’esplosione di un petardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
