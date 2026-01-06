Il Leicester City vuole Martin O’Neill come nuovo allenatore

Il Leicester City è interessato ad assumere Martin O’Neill come nuovo allenatore. Di seguito, vi proponiamo una sintesi fedele dell’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, per aiutare chi ha meno dimestichezza con l’inglese a comprendere la notizia.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Leicester City ha avuto finora una stagione deludente e sta cercando di apportare un cambio manageriale per riprendersi con forza nella seconda metà. Secondo un rapporto di SportsBoom, il club ha chiesto a Martin O’Neill di diventare il loro nuovo allenatore. Il Leicester punta Martin O’Neill. Marti Cifuentes è stato collegato ad un allontanamento dal club e sembra che i Foxes non siano convinti di lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

