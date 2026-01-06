IL LEADER De Gea la forza del capitano Gruppo e mercato | c’è David al centro

David De Gea si conferma un punto di riferimento alla Fiorentina, incarnando leadership e stabilità. La fascia di capitano sottolinea il suo ruolo sia nel gruppo che nel mercato, rappresentando un punto di equilibrio tra competenza e maturità. La sua presenza rafforza l’intera squadra, rendendo evidente come l’esperienza e il carattere siano elementi fondamentali per il successo. De Gea rimane il cuore pulsante dello spogliatoio, un simbolo di affidabilità e professionalità.

La fascia non cambia l'uomo, ma di certo ne certifica lo status. E nel caso di David De Gea è una fotografia nitida di ciò che già era e di ciò che oggi è ancora di più alla Fiorentina: il baricentro emotivo e tecnico dello spogliatoio. Perché quando ti presenti a Firenze con 545 presenze con il Manchester United alle spalle, è difficile pensare di poter entrare in punta di piedi. E infatti così non è mai stato. Ma adesso quel ruolo è ufficiale, timbrato dalla fascia di capitano. Per De Gea si tratta di un ritorno al passato: in Premier, dall'aprile 2018 in poi, aveva indossato otto volte la fascia dei Red Devils.

De Gea, che stoccate sulla Fiorentina: "Chi vuole può anche andarsene..." - Mentre dall’America arrivavano i complimenti per la vittoria e i ringraziamenti ai tifosi dalla famiglia Commisso (presidente in testa), De Gea è tornato a metterci la faccia. msn.com

La battaglia di Martino contro la leucemia, anche De Gea è al suo fianco: “Forza, ti vogliamo in campo” - Il giovane portiere della Sales è ricoverato in isolamento al Meyer. lanazione.it

