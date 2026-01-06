Il governo degli Stati Uniti ha ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambini

Il governo degli Stati Uniti ha recentemente aggiornato le linee guida sui vaccini infantili, eliminando alcune raccomandazioni precedenti. Ora, non sono più consigliati vaccini contro malattie come influenza, epatite A e B, meningococco, rotavirus e virus sinciziale. Questa modifica riflette un cambiamento nelle strategie di prevenzione e richiede attenzione per comprendere le implicazioni e le nuove indicazioni per la salute dei bambini.

Gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambini; niente più raccomandazione, dunque, per malattie come l'influenza, l'epatite A e B, la malattia da meningococco, il rotavirus e il virus sinciziale. Le nuove linee guida del governo, inoltre, hanno diminuito il numero di vaccini raccomandati contro il papillomavirus: da due o tre si è passati così a uno. Per quanto riguarda l'epatite A e B, il meningococco e il virus sinciziale, i consigli restano validi solo per i soggetti e i gruppi ritenuti maggiormente esposti ad alto rischio. Per quanto concerne l'influenza e il rotavirus, invece, sarà il medico curante a dedicere il da farsi.

