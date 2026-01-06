Il Giubileo 2025 è finito papa Leone XIV ha chiuso l' ultima Porta Santa

Il Giubileo 2025, centrato sul tema della speranza, si è concluso con la chiusura della Porta Santa da parte di papa Leone XIV, avvenuta il 6 gennaio 2025. La Porta, rimasta aperta dal 24 dicembre 2024, ha rappresentato un momento importante di riflessione e spiritualità per i fedeli, segnando la fine di un periodo di celebrazioni e incontri religiosi nella Basilica di San Pietro.

Il Giubileo 2025 dedicato alla speranza è finito. Oggi, martedì 6 gennaio, papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. Termina, così, l’anno giubilare dei due papi che ha visto arrivare nella città di Roma più di 33 milioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Giubileo 2025 è finito, papa Leone XIV ha chiuso l'ultima Porta Santa Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa. Il Giubileo 2025 è terminato Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Giubileo è finito i cantieri quasi Ecco a che punto sono le opere a Roma. È finito ufficialmente il Giubileo, dopo che il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro - Il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro, gesto che sancisce ufficialmente la fine del Giubileo, che era stato aperto il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. ilpost.it

Giubileo 2025: la Porta Santa di San Pietro si chiude e il Vaticano si prepara a un ingorgo senza precedenti - Giubileo2025 #PapaFrancesco #Fede Il conto alla rovescia è finito: Martedì 6 gennaio segna la conclusione del Giubileo 2025, un evento che ha attirato sguardi e cuori da tutto il mondo. lacronacadiroma.it

Come è andato davvero il Giubileo 2025. Un bilancio - Il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa di San Pietro finirà ufficialmente l'Anno Santo. ilfoglio.it

Giubileo 2025: la Celebrazione Eucaristica di chiusura

È finito ufficialmente il Giubileo, dopo che il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro x.com

Finito l’anno del Giubileo, nel 2026 cambiano le tariffe della imposta di soggiorno per i turisti che pernottano in alberghi e B&B: ecco quanto costerà una notte a Napoli. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.