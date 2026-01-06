Il freddo e la neve non fermano la fiamma olimpica di Milano Cortina che ha attraversato Cesena

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato Cesena, attraversando via del Mare e l’Ippodromo. Nonostante il freddo e la neve, l’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valori olimpici, coinvolgendo atleti, istituzioni e cittadini in un percorso simbolico di unione e spirito sportivo. Un’occasione per celebrare l’attesa dei prossimi Giochi in un clima di partecipazione collettiva.

