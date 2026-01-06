Il freddo e la neve non fermano la fiamma olimpica di Milano Cortina che ha attraversato Cesena
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato Cesena, attraversando via del Mare e l’Ippodromo. Nonostante il freddo e la neve, l’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valori olimpici, coinvolgendo atleti, istituzioni e cittadini in un percorso simbolico di unione e spirito sportivo. Un’occasione per celebrare l’attesa dei prossimi Giochi in un clima di partecipazione collettiva.
Una mattinata di emozioni e valori olimpici ha attraversato oggi Cesena, da via del Mare fino all'Ippodromo, la neve non ha fermato lo spettacolo della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 che ha unito atleti, istituzioni e cittadini. Venti tedofori protagonisti per un evento che ha coniugato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
