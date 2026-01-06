Il fiume ha sommerso tutto | le testimonianze dei negozianti colpiti dall'esondazione dell'Aniene a Roma

Dopo intense piogge, l'esondazione dell'Aniene ha colpito il quadrante est di Roma, causando allagamenti e disagi. In questo articolo, vengono riportate le testimonianze dei commercianti e dei residenti, che condividono le conseguenze dell’evento, tra strade sommerse e danni alle attività. Un resoconto preciso e obiettivo di un episodio che ha interessato la città, evidenziando l’impatto sulla vita quotidiana e sull’economia locale.

