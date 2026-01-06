Il fiume ha sommerso tutto | le testimonianze dei negozianti colpiti dall'esondazione dell'Aniene a Roma
Dopo intense piogge, l'esondazione dell'Aniene ha colpito il quadrante est di Roma, causando allagamenti e disagi. In questo articolo, vengono riportate le testimonianze dei commercianti e dei residenti, che condividono le conseguenze dell’evento, tra strade sommerse e danni alle attività. Un resoconto preciso e obiettivo di un episodio che ha interessato la città, evidenziando l’impatto sulla vita quotidiana e sull’economia locale.
Dopo 48 ore di pioggia, il fiume Aniene è esondato nel quadrante est di Roma. Fanpage.it ha raccolto le testimonianze di chi ha vissuto l’emergenza tra strade sommerse, attività ferme e danni a mezzi e parcheggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Il fiume ha sommerso tutto”: la testimonianza dei negozianti colpiti dall’esondazione dell’Aniene a Roma
Leggi anche: Cipollini racconta come sta dall’ospedale: “Fra un risveglio dall’anestesia e l’effetto della morfina”
Alluvioni in Indonesia: centinaia di case e strade sommerse nella Reggenza di Cirebon | VIDEO; Tivoli – Ponte Lucano sommerso dall’Aniene: allerta massima in città.
Grecia, villaggio Anochori sommerso da piena fiume Enipeas - In Grecia, le piogge torrenziali della tempesta Byron hanno fatto esondare l’Enipeas, allagando Anochori e facendo attivare dalle autorità l’allerta 112. tg24.sky.it
Dal fiume Gli occhi, il naso e le orecchie degli ippopotami sono locati praticamente sulla stessa linea, in modo tale da permettere a tutti i sensi di rimanere in allerta, mentre il resto del corpo è sommerso. #ARENA #AFGA #safari #Africa #guidasafari - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.