Il dolore per l' omicidio di Alessandro | Inspiegabile Il papà ex ferroviere | Non aveva nemici
La tragica scomparsa di Alessandro Ambrosio ha suscitato grande sgomento tra amici e familiari. Descritto come una persona senza nemici e stimata da tutti, il dolore per la sua perdita rimane difficile da comprendere. La sua morte, definita “inspiegabile” e “assurda”, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. In questa occasione, si cerca di fare luce su un evento che ha sconvolto tutti, mantenendo rispetto e sobrietà.
“Un’assurdità”, “inspiegabile”. Chi conosceva bene Alessandro Ambrosio non riesce a trovare altre parole per provare a spiegarsi la sua morte. Nato ad Anzola dell’Emilia ma residente nella frazione bolognese di Calcara, il capotreno 34enne è stato ucciso a coltellate lunedì sera alla stazione di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Omicidio in stazione a Bologna, ucciso a coltellate il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio. L’assassino in fuga.
