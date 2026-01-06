Il debutto della Scozia ai Mondiali 2026 sarà festa nazionale | nessun tifoso dovrà lavorare
Il debutto della Scozia ai Mondiali 2026 sarà accompagnato da una giornata di festa nazionale, con il lunedì successivo dichiarato giorno di riposo. Dopo quasi 30 anni di assenza dalla fase finale del torneo, questa occasione rappresenta un momento importante per il paese, che potrà celebrare insieme il ritorno alla competizione internazionale senza dover affrontare impegni lavorativi.
Il lunedì successivo al debutto della Scozia ai Mondiali sarà dichiarato festa nazionale: in Scozia attendono il ritorno ai Mondiali dopo quasi 30 anni di attesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
