Il cuore di Eywa in Avatar: Frontiers of Pandora rappresenta un ritorno alla narrazione immersiva legata all’universo del film. Questo videogioco tie-in offre un’esperienza autentica, mantenendo fede alla ricchezza visiva e narrativa di Pandora. Dopo anni di silenzio, si torna a valorizzare le licenze ufficiali come strumenti per approfondire il mondo cinematografico, offrendo ai fan un modo nuovo di immergersi nella storia e nella cultura di Avatar.

Da quanto non capitava di avere un videogioco tie-in capace di far parlare di se? Se non sapete di cosa stiamo parlando – e se siete troppo giovani per ricordarlo – fino a pochi anni fa impazzava la moda di creare videogiochi su licenze ufficiali di film usciti al cinema. In particolare tra gli anni 90 e inizi del 2000, grazie all’evoluzione tecnologica delle home console, era una corsa all’impazzata a chi si prendeva la licenza di un Matrix per farne subito il videogioco. Il problema di questa pratica? Tutti – o quasi – i videogiochi usciti erano pessimi. Forse fanno eccezione pochi illustri, magari un Tarzan o un Hercules di casa Disney, ma dobbiamo arrivare a Batman Arkham Asylum per poter finalmente giocare con qualità un videogioco su licenza esterna. 🔗 Leggi su Screenworld.it

