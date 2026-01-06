Il corteo dei Re Magi sfila per il centro di Milano

Il corteo dei Re Magi ha attraversato il centro di Milano, arrivando in piazza Duomo. L’evento, tradizionale occasione di festa, ha visto la partecipazione di cittadini e visitatori, che hanno potuto ammirare le figure storiche e le iniziative legate alla celebrazione dell’Epifania. Un momento di condivisione che rinnova l’atmosfera di questa ricorrenza nel cuore della città.

Befana in Piazza Duomo e Corteo dei Re Magi: gli appuntamenti dell’Epifania a Messina - Domani, martedì 6 gennaio, nell’ambito del programma “I magici eventi del Natale a Messina“, promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, Piazza Duomo si trasformerà in ... msn.com

Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli - La processione partirà da piazza Cereda e arriverà davanti alla chiesa Santi Gervaso e Protaso. msn.com

Buongiorno Milano e buona Epifania. Vi propongo alcune immagini degli anni passati dello storico Corteo dei Magi che si terrà oggi a Milano con partenza da Piazza del Duomo alle ore 11. (foto andrea cherchi) - facebook.com facebook

#Epifania a Milano: corteo dei Re Magi, concerti, spettacoli teatrali, mostre, saldi, eventi per famiglie con bambini e altre idee su cosa fare martedì 6 gennaio. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.