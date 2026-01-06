Il corteo dei Re Magi sfila per il centro di Milano
Il corteo dei Re Magi ha attraversato il centro di Milano, arrivando in piazza Duomo. L’evento, tradizionale occasione di festa, ha visto la partecipazione di cittadini e visitatori, che hanno potuto ammirare le figure storiche e le iniziative legate alla celebrazione dell’Epifania. Un momento di condivisione che rinnova l’atmosfera di questa ricorrenza nel cuore della città.
Il tradizionale corteo dell'Epifania è arrivato in piazza Duomo a Milano, dov'è stato accolto con curiosità e simpatia da milanesi e turisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Corteo storico dei Magi 2026: perché Milano da secoli è la città dei Tre Re. Il percorso e il programma dell’Epifania
Leggi anche: Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli
Milano celebra l’Epifania con la storica sfilata dei Magi: un cammino di fede e solidarietà; Cavalcata dei Magi 2026; Viva La Befana, XXXIX edizione del corteo storico-religioso; Re Magi, la sfilata per don Lindo. Sessanta figuranti pronti a stupire.
Ad Alfonsine il corteo dei Re Magi. Presepe vivente e un concerto - L’evento suggestivo, dal titolo ‘Fratelli tutti con i Re Magi’, è organizzato dalle parrocchie locali in collaborazione con varie associazi ... msn.com
Befana in Piazza Duomo e Corteo dei Re Magi: gli appuntamenti dell’Epifania a Messina - Domani, martedì 6 gennaio, nell’ambito del programma “I magici eventi del Natale a Messina“, promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, Piazza Duomo si trasformerà in ... msn.com
Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli - La processione partirà da piazza Cereda e arriverà davanti alla chiesa Santi Gervaso e Protaso. msn.com
Buongiorno Milano e buona Epifania. Vi propongo alcune immagini degli anni passati dello storico Corteo dei Magi che si terrà oggi a Milano con partenza da Piazza del Duomo alle ore 11. (foto andrea cherchi) - facebook.com facebook
#Epifania a Milano: corteo dei Re Magi, concerti, spettacoli teatrali, mostre, saldi, eventi per famiglie con bambini e altre idee su cosa fare martedì 6 gennaio. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.