il corteo dei re magi sfila per il centro di milano

Il corteo dei Re Magi ha attraversato il centro di Milano, arrivando in piazza Duomo. L’evento, tradizionale occasione di festa, ha visto la partecipazione di cittadini e visitatori, che hanno potuto ammirare le figure storiche e le iniziative legate alla celebrazione dell’Epifania. Un momento di condivisione che rinnova l’atmosfera di questa ricorrenza nel cuore della città.

Il tradizionale corteo dell'Epifania è arrivato in piazza Duomo a Milano, dov'è stato accolto con curiosità e simpatia da milanesi e turisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

