La sfilata dei Magi a cavallo attraversa le vie del centro di Trezzo, offrendo un momento di tradizione e comunità. La manifestazione, con i suoi dolci distribuiti ai più piccoli, rappresenta un’occasione per rivivere l’atmosfera della festa dell’Epifania in modo semplice e autentico. Un evento che unisce tradizione e convivialità, portando avanti una consuetudine radicata nel territorio.

La cavalcata dei Re Magi per le vie di Trezzo è senza dubbio l’Epifania più suggestiva del territorio. Sotto la regia della Pro Loco e della scuderia Valfregia, si comincerà alle 9.45 da piazza Cereda, dopo la distribuzione delle calze (alle 9.30). La sfilata approderà al Santuario di Concesa alle 10.30 e da lì riprenderà la strada verso piazza Libertà, alle 11.15, e poi di nuovo in sella verso il presepe della chiesa parrocchiale dei santi Gervaso e Protaso con arrivo previsto alle 11.45. Una cerimonia molto sentita nell’hinterland, eco del legame tra Milano e i tre Re. Secondo le fonti, le reliquie di Gasparre, Melchiorre e Baldassarre furono individuate e raccolte in Terra Santa da Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, nel corso dei suoi viaggi tra Palestina e Oriente nel IV secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli

