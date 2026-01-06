Il Comune | Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025 | La porta di sicurezza era chiusa a chiave

Il Comune di Crans ha comunicato che, tra il 2020 e il 2025, non sono stati effettuati controlli antincendio presso il Constellation. I gestori avevano dichiarato di rispettare le norme, precisando che nel 2015 il proprietario aveva richiesto un permesso per una veranda e svolto lavori interni in autonomia. Inoltre, la porta di sicurezza era sempre risultata chiusa a chiave.

I gestori avevano sempre affermato di essere in regola. «Nel 2015 il proprietario ha chiesto un permesso di costruzione per una veranda e ha effettuato autonomamente lavori interni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Comune: «Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025» | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personale Leggi anche: «Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020». Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia; Crans Montana, il buttafuori del bar morto nell'incendio dopo aver salvato altre vite. «Si è comportato in modo eroico»; Crans-Montana: il sindaco, ‘nei controlli non siamo stati permissivi’; Pannelli infiammabili e nessun impianto antincendio: le cause del rogo scoppiato nel locale di Crans Montana. Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it

Crans-Montana, il sindaco: «Nel bar nessun controllo antincendio negli ultimi 5 anni» - Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato «gravi ... msn.com

Strage di Crans-Montana, il Comune ammette: "Nessun controllo negli ultimi 5 anni" - Moretti nel 2015 avevano richiesto e ottenuto un permesso di costruzione per una veranda e hanno effettuato autonomamente lavori interni che non ... msn.com

TOLENTINO - E' successo in viale Matteotti: per fortuna nessun ferito. La proprietaria della vettura: «Chiederò il risarcimento al Comune» - facebook.com facebook

Trasloco del mercato, Zonari (La Comune): "Nessun confronto". E c'è la proposta alternativa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.