Il Como vince a Pisa e sogna l’Europa dei grandi

Il Como ottiene una vittoria importante a Pisa, battendolo 3-0. Con questo risultato, i lombardi si posizionano al quarto posto in classifica, raggiungendo momentaneamente Juventus e Roma in zona Champions. La squadra continua a mantenere alte ambizioni in questa fase della stagione, dimostrando solidità e determinazione nel perseguire obiettivi di prestigio.

Il Como vince 3-0 a Pisa ed è al momento quarto, in piena zona Champions, a pari punti con Juventus e Roma. In estate ci si aspettava il salto di qualità, ma i lariani stanno decisamente stupendo. Una squadra forte, che ha segnato un gol a difesa schierata con Perrone, uno in contropiede e uno su rigore con Douvikas. Il Pisa, invece, non sa fare proprio gol. In casa ha segnato una sola volta da inizio campionato e in questa Epifania gelida ha anche sbagliato un rigore con Nzola a 5 minuti dalla fine. Durosinmi, la punta appena presa per 10 milioni più bonus, è già fondamentale. Il Como annienta il Pisa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

