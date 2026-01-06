Il Como cala il tris a Pisa | vittoria netta e slancio europeo

Il Como si impone con un convincente 3-0 a Pisa, evidenziando un momento positivo in campionato. La vittoria, maturata alla Cetilar Arena, sottolinea la crescita della squadra e il suo crescente livello di competitività. Un risultato che rafforza la fiducia e segnala un passo importante nel cammino verso obiettivi ambiziosi, anche in prospettiva europea.

Il Como passa a Pisa con autorità e manda un segnale forte al campionato. Alla Cetilar Arena finisce 0-3, un risultato netto che racconta meglio di qualsiasi analisi la distanza vista nella ripresa tra una squadra in difficoltà e una che, invece, ha ormai assunto una fisionomia europea. La formazione lombarda ha colpito nel momento in cui la partita si è aperta, trasformando una gara inizialmente equilibrata in una dimostrazione di forza, cinismo e controllo. Il Como accelera e non si ferma più. Dopo un primo tempo combattuto, chiuso sullo 0-0, il Como ha cambiato marcia nella ripresa. Il gol che spezza l’equilibrio arriva dal limite, con una conclusione precisa che sorprende il portiere e indirizza definitivamente il match. 🔗 Leggi su Como1907news.com

