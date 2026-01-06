Il colpo al multilateralismo e quell’alibi insperato per il regime di Maduro La versione di Porta Pd

L’operazione statunitense “Absolute Resolve” ha portato alla rimozione di Nicolás Maduro e della sua cerchia, con conseguente giudizio negli Stati Uniti per narcotraffico e altri reati. La vicenda ha riacceso il dibattito sul multilateralismo e sulle sue implicazioni politiche, evidenziando come tali eventi possano offrire al regime venezuelano un alibi per giustificare azioni interne e rafforzare la propria posizione. La situazione in Venezuela rimane complessa e ancora da definire.

Resta incerta la situazione in Venezuela dopo la spettacolare operazione politico-militare statunitense "Absolute resolve" che ha rimosso l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e consorte, condotti a giudizio a New York e accusati dagli Usa di narcotraffico ed altri reati. A poche ore dalla lunga conferenza stampa convocata del Presidente Donald Trump, non è stato ancora delineato il desiderato "regime change" del regime "socialista-bolivariano" inaugurato da Hugo Chavez e dal suo successore a Palazzo di Miraflores e, soprattutto, il ruolo degli Stati Uniti per governare direttamente o forse limitarsi a supervisionare a Caracas una "transizione democratica corretta", recuperando le proprie "infrastrutture petrolifere".

