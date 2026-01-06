Il centro di Lucca si anima di visitatori, portando nuova vitalità alle attività locali. È un inizio positivo che fa ben sperare per il proseguo della stagione, anche in questo primo periodo di saldi. Tra le insegne che attirano attenzione c’è il “Generale Lee”, il negozio di abbigliamento in via Fillungo gestito da Samuele Giannini, presidente di Confcommercio Porcari.

La partenza è buona e fa ben sperare anche per quanto risulta in questi primi giorni di saldi al “Generale Lee“, storico negozio di abbigliamento in via Fillungo gestito da Samuele Giannini, anche presidente di Confcommercio delegazione Porcari. “Il meteo ci è venuto doppiamente incontro. E’ stato mite agevolando i flussi ma allo stesso tempo il primo freddo di questi giorni – dice Giannini – ha spinto la vendita dei capi spalla che sotto le Festività natalizie invece resta più in stallo. Infatti tra Natale e anno nuovo gli scenari sono tutti diversi. Per Natale si cerca il regalo per altri, quindi cappellino, guanti, cintura, maglione, calzini questi tra i capi più richiesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il centro invaso da turisti e lucchesi. Una bella svolta per le nostre attività“

Leggi anche: Napoli, weekend dell’Immacolata da record: centro storico invaso dai turisti

Leggi anche: Vacanze in Usa, i turisti (anche italiani) dovranno mostrare le attività sui social e i nomi dei parenti. Cosa cambia e da quando

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Il centro invaso da turisti e lucchesi. Una bella svolta per le nostre attività“; Il 2026 comincia all’insegna del pienone in centro storico.

“Il centro invaso da turisti e lucchesi. Una bella svolta per le nostre attività“ - La partenza è buona e fa ben sperare anche per quanto risulta in questi primi giorni di saldi al “Generale Lee“, storico negozio di abbigliamento in via Fillungo gestito da Samuele Giannini, anche pre ... lanazione.it