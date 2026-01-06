Il Celtic riconferma Martin O’Neill dopo l’uscita di Wilfried Nancy

Il Celtic ha annunciato la riconferma di Martin O’Neill come allenatore, dopo l’uscita di Wilfried Nancy. La scelta mira a rafforzare il progetto sportivo e a colmare il divario con le rivali di Hearts. O’Neill, già alla guida del club in passato, torna con l’obiettivo di portare stabilità e risultati positivi nella seconda metà della stagione.

2026-01-05 22:30:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Martin O’Neill è tornato per aiutare il Celtic a recuperare ancora una volta il divario con Hearts. Il Celtic ha riconfermato Martin O’Neill come allenatore con un contratto fino alla fine della stagione in seguito al licenziamento di Wilfried Nancy. O’Neill è stato capo ad interim per otto partite, vincendone sette, dopo la partenza di Brendan Rodgers a fine ottobre. Quella corsa ha gettato le basi per il Celtic per prendere il controllo di una corsa al titolo della Premiership scozzese che tipicamente domina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Martin O’Neill esorta i tifosi del Celtic a rimanere pazienti con Wilfried Nancy in difficoltà Leggi anche: Chi è Wilfried Nancy? L’esperto della MLS rivela il background da allenatore del nuovo allenatore del Celtic, Thierry Henry La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. BREAKING NEWS SCOZIA Martin O'Neill guiderà il Celtic Glasgow fino al termine della stagione. Il Celtic Football Club conferma che Martin O'Neill entrerà a far parte della società come allenatore fino alla fine della stagione. Martin sarà affiancato dagli assist - facebook.com facebook Vittoria importante per la #Roma a Glasgow contro il #Celtic. I giallorossi fanno tutto nel primo tempo: apre l’autogol di #Scales, poi la prima doppietta con la Roma per #Ferguson. Nel finale di primo tempo #Engels sbaglia un rigore che avrebbe potuto riaprire x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.