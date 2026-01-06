Il caso Trentini e il triangolo Italia-Usa-Venezuela dopo l’arresto di Maduro
Il caso di Alberto Trentini rappresenta un possibile punto di svolta nelle relazioni tra Italia, Stati Uniti e Venezuela dopo l’arresto di Nicolás Maduro. Fonti ufficiali italiane evidenziano come questa vicenda possa influenzare i rapporti diplomatici e politici tra i paesi coinvolti, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e di approfondimenti sulla situazione.
Il destino di Alberto Trentini è legato al futuro dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Venezuela post Nicolás Maduro, spiegano fonti del governo italiano. Il cooperante italiano è rinchiuso dal 15 novembre 2024 in una struttura di detenzione a Caracas senza che gli siano state contestate formali accuse. Uno scenario di caos interno potrebbe complicare il suo ritorno in Italia in quanto lo renderebbe facilmente merce di scambio. Ieri l’ex presidente venezuelano è comparso, assieme alla moglie Cilia Flores, per la prima volta in un tribunale degli Stati Uniti con l’accusa di narcoterrorismo. La guida dello Stato sudamericano è passata, ad interim, alla sua vice, Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
