Il capo della Curva Sud del Milan Marco Pacini è stato daspato | non potrà accedere agli stadi per cinque anni

Marco Pacini, noto come capo della Curva Sud del Milan, è stato sottoposto a un Daspo di cinque anni, che gli impedirà di accedere agli stadi durante questo periodo. La misura, decisa dalle autorità competenti, mira a tutelare la sicurezza durante le manifestazioni sportive. Pacini non potrà partecipare a eventi calcistici né accedere alle aree degli stadi fino alla scadenza del divieto.

Daspo di cinque anni per il nuovo capo della Curva Sud del Milan, Marco "Pacio" Pacini: non potrà partecipare ad alcuna manifestazione sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Daspato anche il capo ultrà della Sud Pacini: l’ultimo pretoriano del Toro Lucci resterà fuori dagli stadi per cinque anni Leggi anche: I PM chiedono 20 anni di reclusione per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Daspato anche il capo ultrà della Sud Pacini: l’ultimo pretoriano del Toro Lucci resterà fuori dagli stadi per cinque anni; Emis Killa indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta Doppia Curva, ma sarà al Festival di Sanremo; Inchiesta Doppia Curva, Pacini ora è indagato. Daspo di cinque anni al leader della protesta; Daspato anche il capo ultrà della Sud Pacini | l’ultimo pretoriano del Toro Lucci resterà fuori dagli stadi per cinque anni. Daspato anche il capo ultrà della Sud Pacini: l’ultimo pretoriano del Toro Lucci resterà fuori dagli stadi per cinque anni - Era già nella black list per le partite al Meazza, ma continuava a seguire la squadra rossonera in trasferta. msn.com

L’ex capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci ai magistrati: “Non c’entro col tentato omicidio di Anghinelli, e non sono il capo di un’associazione a delinquere” - Interrogatorio a porte chiuse del boss della Sud in carcere dal 30 settembre, fra gli imputati della maxi inchiesta sugli intrecci fra tifoserie e traffici illeciti. ilgiorno.it

Curva Milan, l'ex capo ultrà Lucci verso un nuovo processo per narcotraffico - Si avvicina un nuovo processo per Luca Lucci, 43 anni, ex leader della Curva Sud del Milan, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie. affaritaliani.it

Ginocchio a terra, capo reclinato, pugno sul cuore e indice verso la curva. È l’inchino che ha fatto esplodere gli stadi 251 volte, dall’Estadio Nacional all’Olimpico, dal Monumental al Delle Alpi. Oggi, nel giorno del suo compleanno, quel gesto pesa ancora di pi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.