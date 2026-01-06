Dopo il pareggio con il Bra, il capitano Samb, Umberto Eusepi, esprime la volontà di superare il tabù e ottenere una vittoria. La sua determinazione è chiara: non vuole lasciare la salvezza all’ultima giornata e invita la squadra a rialzarsi, affrontando con concentrazione le prossime sfide. Un momento di riflessione e di motivazione per la squadra in vista delle prossime gare cruciali.

"Sono demoralizzato, non voglio salvarmi all’ultima giornata". Queste le parole di capitan Umberto Eusepi dopo il pareggio di Sestri Levante con il Bra. "Un risultato difficile da spiegare col rigore del pari arrivato a dieci secondi dalla fine – dice –. Gli ultimi minuti della partita non li ho visti, perché sono dovuto rientrare urgentemente negli spogliatoi per problemi gastrointestinali. Ma quello che bisogna fare immediatamente è non appellarci alla sfortuna e soprattutto toglierci dalla testa questa parola, perché abbiamo disputato una buona partita contro una squadra bene organizzata, raccogliendo meno di quanto prodotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il capitano dopo il pari col Bra. "Ora sfatiamo il tabù». Samb, scossa Eusepi: "Dobbiamo vincere»

