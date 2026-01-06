Nonostante le tensioni politiche in Venezuela, il mercato globale del petrolio rimane stabile. La possibile ripresa del paese con le più grandi riserve di petrolio al mondo non ha avuto effetti significativi sui prezzi internazionali del greggio, dimostrando una certa resilienza e autonomia rispetto alle crisi regionali.

La prospettiva di un ritorno della nazione con le maggiori riserve petrolifere al mondo nell’orbita americana non sconvolge i mercati internazionali del greggio. La prima seduta borsistica dopo la cattura di Nicolas Maduro a opera della Delta Force americana ha visto, infatti, il petrolio sia sul prezzario Brent che sul Wti oscillare sui valori di chiusura della settimana precedente, a poco più di 60 e 57 dollari al barile rispettivamente, i valori più bassi del post-Covid. La crisi di Caracas e il mercato del petrolio. Il motivo di questo sostanziale processo di stagnazione è triplice. In primo luogo, il mercato del petrolio globale vive una fase di eccesso di offerta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il caos in Venezuela non cambia il mercato del petrolio

Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro: le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armi

Leggi anche: Il petrolio del Venezuela: un affare di stato per la Casa Bianca

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché la crisi di Caracas non cambia il mercato del petrolio; Mercati: per broker da blitz Usa in Venezuela impatto limitato su Borse e petrolio; Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro: le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armi; Borse europee salgono tra difesa e chip mentre il caso Venezuela scuote i mercati.

Venezuela, sul petrolio parte il risiko delle Big Oil. Cosa cambia per l'Italia - In gioco non ci sono solo 300 miliardi di barili di petrolio in base alle ultime statistiche internazionali. ilgazzettino.it