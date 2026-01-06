Il cantiere lumaca di via Macallè Sopralluogo del sindaco Rossi | Presto pronti 40 appartamenti

Il cantiere lumaca di via Macallè prosegue con ritmo avanzato. Durante un sopralluogo, il sindaco Rossi ha confermato che entro breve sarà possibile consegnare i 40 nuovi appartamenti comunali. L’intervento rappresenta un passo importante per l’ampliamento dell’offerta abitativa nel territorio, con lavori ormai in fase avanzata e prossimi alla conclusione.

Per brindare è ancora presto. I lavori per la realizzazione dei nuovi alloggi comunali in via Macallè, però, sono ormai a buon punto. E se tutto procede senza intoppi, presto ci saranno 40 nuovi appartamenti per poter affrontare il tema dell'emergenza casa con maggiore serenità. In questi giorni il sindaco Alberto Rossi (nella foto) si è recato in visita al cantiere per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori. Quello di via Macallè, del resto, è stato un cantiere decisamente travagliato. Le prime polemiche, anticipando l'arrivo delle ruspe, erano state dettate dal malcontento di 18 famiglie.

