Il braciere olimpico di Milano Cortina scalda piazza Saffi | Una nevicata così è benaugurale

Il braciere olimpico di Milano Cortina si accende a piazza Saffi, offrendo uno spettacolo inaspettato con una nevicata che si presenta come simbolo di buon auspicio. La scena, arricchita da una vera e propria bufera di neve, ha accompagnato il passaggio della Fiamma Olimpica a Forlì, sottolineando il legame tra le città e l’attesa delle Olimpiadi invernali del 2026.

Un'autentica bufera di neve ha fatto da scenografia al passaggio della Fiamma Olimpica a Forlì, trasformando la città mercuriale in un tassello ideale del mosaico di Milano-Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, short track punto di forza Italia: da Fontana a Sighel - A trentuno giorni dall’accensione del braciere dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce e il clima si fa sempre più intenso. tuttosport.com

Nella giornata di ieri, a Rimini, Marco Bezzecchi è stato un tedoforo. Il pilota di Viserba ha portato la fiamma olimpica per le strade della sua città natale, per poi accendere il Braciere Olimpico. Foto: Giorgio Salvatori #MemasGP #Olimpiadi #MarcoBezzecchi # - facebook.com facebook

