il blitz chirurgico anti maduro

Nel nostro ultimo numero di InsideWar, approfondiamo il blitz chirurgico a Caracas, un’operazione mirata e precisa. L’intervento, condotto nel cuore della notte, ha avuto come obiettivo una singola persona, lasciando la città tornare rapidamente alla normalità. Un’analisi puntuale di un’azione che evidenzia le strategie e le dinamiche di operazioni di questo tipo. Per i dettagli completi, abbonati alla rivista.

Il blitz di Caracas che descriviamo nell’ultimo numero di InsideWar ( abbonati per riceverla! ) si può definire chirurgico anche e soprattutto per questo: l’obiettivo era una sola persona, presa nel cuore della notte in una città che presto è tornata a dormire. Maduro era il solo obiettivo, tutti gli sforzi nella preparazione dell’operazione sono stati attuati per arrivare a Fort Tiuna. Sotto un profilo prettamente militare, l’azione è stata un successo: nel giro di un’ora, l’obiettivo è stato prelevato, tutte le forze Usa impegnate sono tornate a casa e Caracas è tornata a dormire. #3Ene #Caracas Explosión en el 23 de Enero cerca del Cuartel de la Montaña. 🔗 Leggi su It.insideover.com

