Il blitz anti-Maduro ecco i mezzi usati dalle forze Usa

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno effettuato un’operazione militare volta a catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con l’obiettivo di trasferirlo negli USA per un eventuale processo per narcoterrorismo. Questa azione rappresenta un intervento diretto nelle dinamiche politiche e giudiziarie del Venezuela, evidenziando una strategia statunitense volta a influenzare la situazione politica nella regione.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, come sappiamo, gli Stati Uniti hanno intrapreso un'operazione militare per rimuovere il presidente venezuelano Nicolas Maduro e trasportarlo negli USA, dove probabilmente sarà processato per narcoterrorismo. Non si è trattato di un vero e proprio cambio di regime: sebbene il presidente e sua moglie siano stati catturati in una rapidissima azione messa in atto dalla Delta Force, il sistema governativo venezuelano è ancora in piedi. Ci sono anche indicazioni che fanno ritenere che il presidente Maduro sia stato sostanzialmente venduto da alcuni membri del suo entourage (politici o militari): il ministro della Difesa, nei minuti in cui veniva effettuato l'attacco americano, affermava che la situazione era "di crisi" ma sotto controllo, mentre le difese aeree non sono entrate in funzione fatta eccezione per qualche sporadico colpo di MANPADS (Man Portable Air Defense System).

