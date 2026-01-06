Il blitz alla stazione di Carnate Carabinieri denunce e rimpatri La sindaca | Non lasciateci soli
Nella stazione di Carnate, i carabinieri hanno effettuato un’operazione mirata, con denunce e rimpatri, nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità diffusa decise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. La sindaca ha invitato la comunità a non sentirsi sola di fronte a queste iniziative, sottolineando l’impegno delle autorità per garantire sicurezza e ordine pubblico nella zona.
Blitz alla stazione di Carnate, rimpatri e denunce. Servizi mirati dei carabinieri, obiettivo, contrasto alla criminalità diffusa come deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, a Monza. Si punta sulla prevenzione. Cinque gli extracomunitari irregolari pizzicati, per due di loro sono state avviate le procedure di ritorno nel paese d’origine. Un caso scattato su segnalazione del titolare di una struttura ricettiva, che ha denunciato la presenza di un 30enne tunisino che non si era registrato all’ingresso, amico di un altro ospite. Dopo i controlli, sono emerse le magagne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
