Il bebè dopo la terapia intensiva Una Casa dove crescere insieme

Nasce in città “Intensivamente Casa – Una Casa per Crescere Insieme”, un nuovo spazio dedicato alle famiglie dopo la terapia intensiva neonatale. L’obiettivo è offrire un ambiente di accoglienza e sostegno, facilitando il percorso di crescita e di recupero dei bambini e dei loro genitori. Un punto di riferimento per chi affronta questa fase delicata, promuovendo un percorso di cura e di crescita condivisa.

Nasce in questi giorni in città “Intensivamente Casa – Una Casa per Crescere Insieme“. Sarà un nuovo spazio di accoglienza e supporto per le famiglie dopo la terapia intensiva neonatale. Verrà inaugurata sabato 10, alle 10, in via Louis Braille 4, a due passi dall’ospedale San Gerardo. È il nuovo progetto promosso da Intensivamente Insieme, l’associazione ODV che opera già da molti anni a sostegno delle famiglie dei neonati prematuri e dei bambini dimessi dalla terapia intensiva neonatale del San Gerardo. Intensivamente Casa nasce per rispondere a un bisogno spesso poco visibile: il delicato rientro a casa dopo un ricovero in terapia intensiva neonatale: un momento tanto atteso quanto complesso, che può essere segnato da fragilità cliniche, emotive e organizzative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bebè dopo la terapia intensiva. Una Casa dove crescere insieme Leggi anche: Dettwiller resta in terapia intensiva: “Condizioni stabili e non più critiche”. Ha subito una serie di interventi dopo i multipli arresti cardiaci Leggi anche: Torino, donna partorisce nel water di casa a Ciriè: la bimba è in terapia intensiva La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. He mistook her for a killer, left her pregnant in the rain; now she’s in an ICU coma. La richiesta del sindacato dopo le criticità denunciate dai pazienti del Businco: uno avrebbe poi rinunciato per protesta alla terapia trasfusionale - facebook.com facebook Dopo l’inizio di una terapia oncologica possono emergere stanchezza, nausea o cambiamenti dell’umore che incidono sulla quotidianità. In questo percorso il supporto emotivo e la presenza dei volontari fanno la differenza. Prendersi cura è anche ascolto e v x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.