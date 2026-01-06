Il 2026 sarà l’anno dei progetti conclusi

Il bilancio di previsione 2026 di Budrio è stato approvato, segnando un passo importante per il territorio. Ne abbiamo discusso con il sindaco Debora Badiali, per approfondire le priorità e gli obiettivi di questo nuovo esercizio finanziario. Il 2026 si prospetta come l’anno in cui saranno portati a termine diversi progetti, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della comunità locale.

Approvato il bilancio di previsione 2026 a Budrio, ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Debora Badiali. Sindaca, che anno sarà? "Il 2026 è l'ultimo anno pieno del mandato e rappresenta il momento in cui molti progetti avviati negli anni scorsi arrivano a maturazione. È un bilancio solido che ci consente di continuare a investire su servizi, infrastrutture e qualità della vita". Come cambia la pressione fiscale? "Abbiamo scelto di mantenere la pressione fiscale immobiliare in linea con il 2025, nonostante le crescenti difficoltà degli enti locali che al contrario vedono destinarsi sempre meno risorse dal Governo.

