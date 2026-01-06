Idea Taylor dell’Ajax | contatti avviati a dicembre
A dicembre sono stati avviati nuovi contatti riguardo a Idea Taylor dell’Ajax, un nome che torna a suscitare interesse nel mercato italiano. La sua possibile trasferimento potrebbe coinvolgere anche il Napoli, aprendo nuovi scenari per il club e i tifosi. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un’importante opportunità di rafforzamento per le squadre interessate.
Un nome torna a circolare nei radar del mercato italiano e coinvolge anche il Napoli. A rilanciarlo è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Nerazzurri in pole rispetto alle altre big
Leggi anche: Per la mediana azzurra torna di moda il nome di Taylor dell’Ajax
Verdevalle. Taylor Swift · The Fate of Ophelia. Pianta del caffè con portafortuna Un’idea carina da regalare per l’ultimo dell’anno Vi aspettiamo oggi fino alle 19.30 e domani dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00. #idearegalo #ultimodellanno #reg - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.