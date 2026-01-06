I voli straordinari per Milano da Sharm per i 600 italiani bloccati in Egitto
Nella notte è atterrato a Milano Malpensa il primo volo straordinario di Neos proveniente da Sharm el-Sheikh, destinato a rientrare i 600 italiani rimasti bloccati in Egitto. Questa iniziativa è stata organizzata per consentire il ritorno in Italia di chi si trovava in difficoltà, offrendo una soluzione temporanea alla situazione di emergenza.
È atterrato nella notte all’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo straordinario Neos tra Sharm el-Sheikh e l’Italia. Il collegamento è stato attivato dopo la cancellazione di numerosi voli tra la località egiziana e il nostro Paese, grazie all’intervento dell’ambasciata d’Italia al Cairo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
A seguito della cancellazione nei giorni scorsi di numerosi voli tra Sharm el Sheikh e l'Italia, l'Ambasciata d'Italia al Cairo, in raccordo con la Farnesina, si è attivata per assistere i connazionali impossibilitati a rientrare: la compagnia aerea Neos ha attivato u x.com
