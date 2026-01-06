i voli straordinari per milano da sharm per i 600 italiani bloccati in egitto

Nella notte è atterrato a Milano Malpensa il primo volo straordinario di Neos proveniente da Sharm el-Sheikh, destinato a rientrare i 600 italiani rimasti bloccati in Egitto. Questa iniziativa è stata organizzata per consentire il ritorno in Italia di chi si trovava in difficoltà, offrendo una soluzione temporanea alla situazione di emergenza.

