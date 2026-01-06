I viterbesi vogliono vincere la Lotteria Italia venduti più biglietti del 2024 | 79mila 400
A Viterbo, l'interesse per la Lotteria Italia si conferma in crescita, con un incremento del 18,3% rispetto all’anno precedente. Per l'edizione 2025-2026 sono stati venduti circa 79.400 biglietti nella provincia, segno di un’attiva partecipazione dei cittadini. La volontà di vincere e di sostenere iniziative locali si traduce in un aumento delle vendite, riflettendo l’importanza di questa tradizione per la comunità.
I viterbesi vogliono vincere alla Lotteria Italia. Per l'edizione 2025-2026, infatti, sono stati venduti più biglietti del 2024: +18,3%, pari a 79mila 400 tagliandi staccati in tutta la Tuscia. È il secondo incremento più alto tra le province del Lazio, che si conferma prima regione per numero di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
