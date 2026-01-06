i venticinque anni del cenacolo degli artisti aretini

Oggi si conclude la mostra collettiva Riflessi d’Arte, promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini, che celebra i venticinque anni di attività dell’associazione. Inaugurata il 20 dicembre scorso, questa esposizione rappresenta un momento di riflessione e confronto sulla produzione artistica locale, offrendo al pubblico un’opportunità di approfondimento sulla storia e l’evoluzione dell’arte in questa realtà.

Chiude oggi la mostra collettiva Riflessi d'Arte, con la quale il Cenacolo degli Artisti Aretini ha festeggiato, avendola inaugurata il 20 dicembre, venticinque anni di attività. L'associazione culturale nacque nel maggio del 2000 per iniziativa di un gruppo di artisti "capitanati" da Pier Luigi Duranti, che fu il primo presidente. L'idea iniziale, ancora oggi attuale e valida, era quella di divulgare e ampliare la conoscenza dell' arte contemporanea, dando la possibilità a chiunque di avvicinarsi a questo mondo e permettendo ad alcuni particolarmente talentuosi di emergere. Negli anni molte sono state le iniziative e ormai da tempo è un appuntamento fisso mensile l'esposizione di opere realizzate dai soci del Cenacolo in via Bicchieraia, non a caso detta la Montmatre aretina, in occasione della Fiera dell'Antiquariato.

