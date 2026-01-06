I venezuelani toscani esultano in piazza per la rimozione di Maduro Ma lo scenario resta delicato

A Firenze, i venezuelani toscani esprimono soddisfazione per l’intervento degli Stati Uniti che ha portato alla rimozione di Nicolás Maduro. Tuttavia, la situazione politica in Venezuela rimane complessa e incerta, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le conseguenze di questo evento. La loro reazione evidenzia l’importanza di monitorare gli sviluppi futuri in un contesto internazionale ancora delicato.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Venezuelani a Firenze plaudono all'intervento Usa per rimuovere il dittatore Nicolas Maduro. Così una manifestazione, con circa 70 persone, in piazza Santa Maria Novella. Molto colore e tante bandiere. "L'arresto di Maduro - dice Simon Gabriel Rodriguez, esule in Toscana - è importante ma lo scenario resta delicato. Il regime non si sgonfierà finché ci saranno persone che fanno parte di quel governo. Serve un patto nazionale in cui cooperino persone volenterose. Serve che il popolo venezuelano venga interpellato". "A Caracas situazione insostenibile”. PRESSPHOTO Firenze venezuelani contro Maduro in Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I venezuelani toscani esultano in piazza per la rimozione di Maduro, “Ma lo scenario resta delicato” Leggi anche: Emily in Paris 5: Roma cambia lo scenario, ma il guilty pleasure resta lo stesso Leggi anche: Calciomercato Inter, assalto dalla Serie A: i nerazzurri resistono ma lo scenario resta aperto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I venezuelani d'Italia esultano. E i pro Mad urlano contro gli Usa - Gli esuli sudamericani festeggiano per la caduta del dittatore ma restano basiti dalla sinistra: "Non possono capire cosa vuol dire essere privati della libertà" ... msn.com

A Firenze la sinistra manifesta per la violenza di Trump in Venezuela. I Venezuelani lo festeggiano. In foto Firenze un giorno si un giorno no. Ci fosse Trump in Toscana …in Italia. #fblifestyle - facebook.com facebook

