I sussidi costano La Cina a caccia di soldi tassa ancora Alibaba&Co

Nel 2025, l’economia cinese ha affrontato incertezze legate a consumi deboli, domanda fragile e un settore immobiliare in difficoltà. La crescente pressione fiscale su grandi aziende come Alibaba evidenzia le sfide del paese nel mantenere la stabilità economica. Per il 2026, le prospettive rimangono incerte, con segnali di una ripresa ancora lontana e un contesto complesso da affrontare.

In Cina il 2025 si è chiuso all’insegna dei dubbi e delle incognite circa la salute dell’economia. Tra consumi a rilento, domanda flebile e mattone in perenne stato comatoso, per il Dragone in 2026 parte già in salita. Se poi si aggiunge una possibile crisi petrolifera cinese, visto che il Venezuela è il primo fornitore di greggio della Cina, allora c’è da allacciarsi le cinture. Nel dubbio, Pechino rispolvera una suo vecchio cavallo di battaglia: tassare il colossi dell’hi-tech, o meglio dell’e-commerce. La verità è che in attesa di tempi migliori al Dragone servono soldi. Da qualche settimana, per espressa richiesta di Pechino, le principali piattaforme di e-commerce, tra cui Alibaba, Amazon e Schein, hanno cominciato a inviare alle autorità i dati relativi ai propri fatturati in Cina, comprensivi di ordini e volumi di spedizione. 🔗 Leggi su Formiche.net

