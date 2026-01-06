I pronostici di martedì 6 gennaio | Serie A Premier League e Coppa d’Africa

Martedì 6 gennaio si disputano incontri di Serie A, Premier League e gli ultimi ottavi di finale di Coppa d’Africa. In questa giornata diurni sportivi, si concentrano diverse sfide importanti, con squadre pronte a scendere in campo dopo le festività. Ecco un’analisi degli incontri e i pronostici più affidabili per questa giornata, caratterizzata da competizioni di rilievo internazionale e nazionale.

I pronostici di martedì 6 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League e gli ultimi due ottavi di finale di Coppa d’Africa Serie A senza soste, si torna subito in campo per il turno dell’Epifania. Si parte con tre partite in programma questo martedì: alle 15:00 il Como proverà a battere anche il Pisa per avvicinarsi sempre più alla zona Champions League. Alle 18:00 la Roma sul campo del Lecce proverà a dimenticare subito la sconfitta contro il Lecce. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Chiude alle 20:45 la sfida tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri reduci dal brutto pareggio interno contro il Lecce che costringe Spalletti a prendersi i tre punti al Mapei Stadium per non dire già addio con largo anticipo ai sogni Scudetto, visto che Inter, Napoli e Milan hanno messo il turbo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pisa-Como martedì 06 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici; Rangers-Aberdeen martedì 06 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Lecce-Roma martedì 06 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

