I nuovi innesti da soli non bastano Pontedera serve nuova mentalità

Per raggiungere la salvezza, il Pontedera deve andare oltre i nuovi innesti. È fondamentale che i giocatori già in rosa adottino una mentalità più determinata e consapevole, in modo da rafforzare l’intera squadra. Solo attraverso un cambiamento di approccio collettivo sarà possibile affrontare con successo le sfide della stagione e migliorare le prospettive di classifica.

Non basterà fare nuovi innesti. Servirà pure che i giocatori già presenti cambino mentalità se il Pontedera vuole raggiungere la salvezza. Lo ha detto a chiare note l'allenatore Simone Banchieri (in foto) alla fine dell'inatteso tracollo con la Torres: "La realtà dice che ci dobbiamo salvare cambiando atteggiamento e sapendo che ogni partita è una finale. Chi non riesce a reggere questo peso mentale, qui non può stare. Dispiace perché i ragazzi meriterebbero, sono ragazzi seri, ma chi non riesce a capire dove siamo non può essere mentalizzato per il percorso che dobbiamo fare, ossia quello di salvarci anche all'ultimo secondo dell'ultima partita.

