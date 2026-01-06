I migliori posti del mondo dove viaggiare nel 2026 | Forbes consiglia una località italiana

Per il 2026, la guida turistica di Forbes propone una selezione delle venti destinazioni più interessanti da visitare nel mondo, tra cui spicca anche una località italiana. Dalla Grecia al Giappone, queste mete offrono esperienze uniche e autentiche, ideali per chi desidera scoprire nuove culture e paesaggi. Un elenco utile per pianificare viaggi consapevoli e apprezzare le bellezze che il nostro pianeta offre.

🔗 Leggi su Fanpage.it

