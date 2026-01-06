i manga sono i moderni romanzi di formazione

I manga rappresentano oggi una forma moderna di romanzo di formazione, apprezzata da un pubblico diversificato. Tuttavia, nel panorama editoriale si osservano segnali di difficoltà: vendite in calo, un crescente analfabetismo funzionale e librerie sempre meno frequentate. Questo scenario evidenzia le sfide di un settore che, nonostante la crescita di alcuni generi, deve affrontare questioni legate alla lettura e alla diffusione della cultura.

S u queste colonne si scrive spesso di libri e del loro mercato e l’immagine che ne esce è sconfortante: numeri in calo, analfabetismo funzionale in ascesa, librerie deserte. I più chiudono gli occhi, molti affetti pensano di affondare con la barca, altri scorrono le cifre dell’AIE, l’Associazione Italiana Editori, che ogni anno fotografa il mercato, nella speranza del numero magico che come al Superenalotto, indichi che c’è speranza. Questo lanternino, come quello con il quale viene raffigurato il filosofo Diogene, negli ultimi cinque anni è rappresentato dal mercato dei manga. A partire dal periodo della pandemia questa lanterna ha dissipato le tenebre nelle quali languiva il settore segnando una crescita straordinaria: +193% a copie (6,28 milioni) e +196% a valore (59,5 milioni di euro). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

