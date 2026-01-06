I magistrati ora fanno propaganda per il No al referendum pure nelle chiese

Recentemente si è osservato un crescente coinvolgimento di alcuni magistrati in attività di propaganda referendaria, anche attraverso interventi nelle chiese. Questa tendenza, già evidente nelle loro dichiarazioni pubbliche e nel linguaggio adottato nelle sentenze, solleva questioni sulla separazione tra istituzioni giudiziarie e ambiti spirituali, suscitando attenzione sulla neutralità e l’imparzialità del sistema giudiziario.

Che diversi magistrati avessero la tendenza a ergersi a guide spirituali dei cittadini era già chiaro ascoltando i loro interventi pubblici e persino leggendo le espressioni usate in alcune sentenz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Trovo inappropriate ed inopportune le parole dei magistrati che hanno proceduto all’arresto del filo terrorista a capo dell’associazione dei palestinesi in Italia. Con questo commento il magistrato dà un giudizio politico e questo è incompatibile con la terzietà pr - facebook.com facebook

