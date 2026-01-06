I ladri portano via un orsetto di peluche negozio resta chiuso per tristezza
Un negozio di giocattoli nel centro di Perugia ha deciso di rimanere chiuso, esponendo un cartello con la scritta
"Siamo chiusi per tristezza". È quanto si legge sul cartello esposto all'ingresso di un negozio di giocattoli del centro di Perugia. Il motivo? Qualcuno ha rubato l'orsetto di peluche che campeggiava all'esterno e che lanciava bolle di sapone sulla strada.Rubano orsetto di peluche, negozio. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Stradella, ladri al supermercato chiuso per feste: entrano dal tetto, aprono la cassaforte, portano via anche le registrazioni
Leggi anche: Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo”
I ladri portano via un orsetto di peluche, negozio resta chiuso "per tristezza" - Il pupazzo era il simbolo di un'attività commerciale, che lo esponeva in strada da anni. today.it
Ladri nell'agriturismo portano via 300 ulivi. I proprietari lanciano l'ultimatum: «Siete stati ripresi dalle telecamere, pagateci le piante» - Ha dell’incredibile il furto subito nei giorni scorsi dalla famiglia Martignago, proprietaria dell’Agriturismo Villa Serena, in via Cal di ... ilmessaggero.it
Ladri nel casolare portano via di tutto - Era accaduto nei mesi scorsi a Preggio ed ora succede nella frazione di Spedalicchio. lanazione.it
Ladri portano via il Bambinello, Maria e Giuseppe dal presepe allestito nella chiesa della frazione Figlioli di Montoro. Il furto scoperto dal parroco. L’appello di don Adriano: “Pentitevi e restituite le statuine ai fedeli”. #ladri #presepe #furto #natività #montoro - facebook.com facebook
1 TGV Cannes-Parigi. Passeggero si addormenta (così dice) e gli portano via borsone con valori per 300 mila euro. Polizia riesce a scovare ladri ma recupera preziosi di altri colpi e non l'ultimo bottino. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.