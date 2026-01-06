Un negozio di giocattoli nel centro di Perugia ha deciso di rimanere chiuso, esponendo un cartello con la scritta

"Siamo chiusi per tristezza". È quanto si legge sul cartello esposto all'ingresso di un negozio di giocattoli del centro di Perugia. Il motivo? Qualcuno ha rubato l'orsetto di peluche che campeggiava all'esterno e che lanciava bolle di sapone sulla strada.Rubano orsetto di peluche, negozio. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Stradella, ladri al supermercato chiuso per feste: entrano dal tetto, aprono la cassaforte, portano via anche le registrazioni

Leggi anche: Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I ladri portano via un orsetto di peluche, negozio resta chiuso "per tristezza" - Il pupazzo era il simbolo di un'attività commerciale, che lo esponeva in strada da anni. today.it