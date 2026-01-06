i giochi gratis del playstation plus essential di gennaio 2026 sono ora disponibili

I giochi del PlayStation Plus Essential di gennaio 2026 sono ora disponibili per il download. Gli utenti iscritti al servizio possono riscattarli senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal piano sottoscritto. Questa selezione mensile offre nuove opportunità di gioco, permettendo agli abbonati di ampliare la propria libreria senza spese extra.

Sono ora disponibili i giochi inclusi nel PlayStation Plus Essential a Gennaio 2026, riscattabili senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati al servizio, indipendentemente dal piano scelto. I titoli possono essere aggiunti alla propria libreria digitale in modo gratuito e conservati per sempre, a patto ovviamente di mantenere attivo l’abbonamento. Come di consueto, la finestra di disponibilità è limitata: c’è tempo fino all’inizio di febbraio, quando la selezione lascerà spazio ai giochi del mese successivo. La proposta di gennaio include tre esperienze molto diverse tra loro, pensate per coprire gusti e stili di gioco differenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

